-Eşini bıçakla öldürdü İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Eşine uyguladığı şiddet yüzünden bir süre cezaevinde yatan kişi, bu kez eşini bıçakla öldürdü. Alınan bilgiye göre, Ataşehir Atatürk Mahallesi Şeref Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evde yaşayan Ali (69) ve Kezban İncebacak (63) çifti arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, daha önce eşine uyguladığı şiddet yüzünden cezaevine girdiği öğrenilen Ali İncebacak, eşini dövmeye başladı. Sandalye ile eşinin başına vuran Ali İncebacak, daha sonra mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürdü. Olayın ardından polisi arayarak durumu bildiren Ali İncebacak, eve gelen polislere teslim oldu. Kezban İncebacak'ın cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede, başına sandalye ile vurulduğu, bir gözünün çıktığı ve vücudunda bıçak yaraları olduğu belirlendi. İncebacak'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Salih Sevgican Polis Merkezine götürülen Ali İncebacak hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı.