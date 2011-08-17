T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşini bıçakla öldürdü İSTANBUL (A.A)

17 Ağustos 2011 12:40

-Eşini bıçakla öldürdü İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Eşine uyguladığı şiddet yüzünden bir süre cezaevinde yatan kişi, bu kez eşini bıçakla öldürdü.  Alınan bilgiye göre, Ataşehir Atatürk Mahallesi Şeref Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evde yaşayan Ali (69) ve Kezban İncebacak (63) çifti arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, daha önce eşine uyguladığı şiddet yüzünden cezaevine girdiği öğrenilen Ali İncebacak, eşini dövmeye başladı. Sandalye ile eşinin başına vuran Ali İncebacak, daha sonra mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürdü.  Olayın ardından polisi arayarak durumu bildiren Ali İncebacak, eve gelen polislere teslim oldu.  Kezban İncebacak'ın cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede, başına sandalye ile vurulduğu, bir gözünün çıktığı ve vücudunda bıçak yaraları olduğu belirlendi. İncebacak'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Salih Sevgican Polis Merkezine götürülen Ali İncebacak hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24