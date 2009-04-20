Eşini başkan yardımcısı yaptı

İslahiye Belediye Başkanı Malike Uludağ, eski belediye başkanı olan eşi Mehmet Uludağ'ı başkan yardımcılığına getirdi.



29 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olmayan eşi Mehmet Uludağ'ın yerine aday olup belediye başkanı seçilen Malike Uludağ, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra, eşine belediye başkan yardımcılığı teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Mehmet Uludağ, belediye başkan yardımcılığı görevine başladı.



Malike Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi eski Belediye Başkanı Mehmet Uludağ'ın birikimlerinden ve tecrübelerinden yararlanmak için kendisini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirdiklerini söyledi.



Belediye Başkanı Uludağ, "Kendisi bizimle beraber çalışıp projelerimizin gerçekleşmesinde bizlere katkı sağlayacak" dedi.

