Eşini başından vuran koca serbest bırakıldı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, zıpkınla başından yaralandığı ileri sürülerek Devlet Hastanesine getirilen, ancak başından tabancayla yaralandığı ortaya çıkan 30 yaşındaki Arzu Tekinkaya Kaplan'ın gözaltına alınan eşi M.K., sevk edildiği adileyede yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrollü olarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavi süren genç kadın ise ambulans helikopterle Fethiye Leton Hastanesi’ne sevk edildi.

Tekne kaptanı 36 yaşındaki M.K., dün saat 03.30 sıralarında eşi Arzu Tekinkaya Kaplan’ı kanlar içinde Bodrum Devlet Hastanesi’ne getirdi. Başından yaralandığı belirlenen bir çocuk annesi genç kadın hemen ameliyata alındı. Ameliyatta, Kaplan’ın tabancayla vurulduğu belirlenip, başındaki kurşun çıkartıldı. Eşini hastaneye getiren M.K., hastane polisine verdiği "Eşimle arada tartışırdık. Olay gecesi de küçük bir tartışmamız olmuştu. Ben diğer odadayken eşimin çığlığını duydum. Salona gittiğimde kanlar içindeydi. Yanlışlıkla, başından zıpkınla vurulmuştu, hastaneye getirdim" ifadesindeki çelişki üzerine gözaltına alındı.

Olayın meydana geldiği evde polisin yaptığı aramada M.K.’ye ait 7.65 milimetre çapında ruhsatsız bir de tabanca bulundu. Tabancaya balistik incelemeye gönderilmek için el konuldu. Kaplan’ın başından çıkartılan merminin bu tabancadan atılıp, atılmadığının balistik inceleme sonucu belirleneceği bildirildi.

Evdeki dağınıklıktan olayın öncesinde bir kavganın olduğu kanısına varan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, M.K. dün saat 23.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. M.K., mahkemedeki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli konrollü olarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan Bodrum Devlet Hastanesi’nde başındaki kurşun çıkartılan Arzu Tekinkaya Kaplan’ın ise tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi devam eden genç kadın, bugün sağlık bakanlığı’na ait ambulans helikopterle Fethiye Özel Leton Hastanesi’ne sevk edildi. Serbest kaldıktan sonra eşini başından bir an olsun ayrılmayan M.K., "Herşey bir anda oldu. Bunu nasıl yaptı anlayamadım. Şimdi tek isteğimiz Arzu’nun yaşaması. Dualarımız Onunla" dedi.

Kaplan sedyeyle hastaneden çıkartılırken, 58 yaşındaki annesi Fatma Tekinkaya, 65 yaşındaki babası Mehmet Tekinkaya, eşi M.K. ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Fenalık geçiren anne Fatma Tekinkaya yakınları tarafından sakinleştirildi.