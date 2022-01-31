Eşini balkondan attı, 10 yıl ceza alıp tahliye edildi

Bursa’da, 9 yıl önce evlendiği eşi N.A.’yı (29) balkondan aşağıya attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Emre A. (28), 4'üncü duruşmada, “Bu olaydan ben ve ailem çok zarar gördük. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi. Emre A., 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, kararla birlikte Emre A.’yı tahliye etti.

Olay, geçen yıl ağustos ayında Karacabey ilçesinde meydana geldi. 16 Ağustos, uyuşturucu kullanarak eve giden Emre A., eşini balkondan aşağı attı. Arkasından aşağıya inen Emre A., yerde yatan N.A.'ya tekme atarak, "Sen göreceksin" diyerek, tehdit etti. Eşinin, kayınvalidesinin ve kızının olaydan sonra şikâyetçi olmasıyla Emre A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

N.A. ve annesi Semra D. ilk ifadelerini değiştirdi. Yapılan 4'üncü duruşmaya Emre A., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le katıldı. Sanık avukatının hazır bulunduğu mahkemede ifade veren Emre A., “Telefondaki mesaj yüzünden eşimle aramızda tartışma çıktı. Sakinleşmek için balkona çıktık. Kayınvalidem de yanımıza gelince o da tartışmaya katıldı. O sırada eşime çarpıp, çarpmadığımı tam hatırlamıyorum, kendisi balkondan düştü. Ben eşimi balkondan atmadım. Yanına indiğimde kayınvalidem, ‘Senin yüzünden düştü, seni mahvedeceğim’ dedi. Üzerime yürüyünce ben oradan kaçtım. Eşimi ölümle tehdit etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Eşim cezaevine benimle görüşmeye geliyor. Verdiği o ifadeden dolayı da pişman olmuştur" dedi.

Mahkeme heyetince son sözleri sorulan sanık Emre A., “Savcı beyin mütalaasına katılmıyorum. Daha önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben eşimle balkona çıktığımda onu aşağıya atmadım. Çarpmış olabilirim ancak hatırlamıyorum. Kasten öldürmeye teşebbüs suçunu kabul etmiyorum. Bu olaydan ben ve ailem çok zarar gördük. Çok pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Sanık avukatı Hatice Kübra Öztürk, “Mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Celse arasında dosyaya sunduğumuz savunmamızı tekrar ediyorum. Müşteki ve tanık beyanları müvekkilim ile eşi olan müşteki arasında itiş kakış sonucu müştekinin düştüğü, müvekkilim müştekiyi atmadığı dosya içeriklerine göre sabittir. Tüm yasal hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti, tehdit suçundan beraatine karar verdiği sanık Emre A.’ya, 'eşini öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezası verdi. Sanığın yargılamadaki 'iyi halini' dikkate alan mahkeme bu cezayı 10 yıl 10 aya indirip Emre A.'nın tahliyesini kararlaştırdı. (DHA)