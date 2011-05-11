-EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ KIRIKKALE (A.A) - 11.05.2011 - Kırıkkale'de bir kadın, üzerine kuma getirdiği için tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kırıkkale'nin Bahçelievler Yeşilöz Caddesi'nde oturan 5 çocuk annesi Zeynep G. (31) ile eşi Bülent G. arasında, Bülent G'nin yaklaşık 1 yıl önce birlikte yaşamaya başladığı Filiz Y. nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Zeynep G, kocasına ait ruhsatsız pompalı av tüfeğini alarak eşiyle Filiz Y'nin uyuduğu odaya girdi ve Bülent G'ye ateş etti. Ağır yaralanan Bülent G, olay yerine gelen ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Zeynep G, sorgulamasının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.