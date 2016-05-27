Eşini asansör boşluğuna atan imama ömür boyu hapis

Artvin'in Hopa ilçesinde, 46 yaşındaki eşi Güler Subaşı'nı asansör boşluğuna iterek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan imam 45 yaşındaki Yaşar Subaşı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Hopa'da 11 Ocak 2016 tarihinde meydana gelen olayda, çocuklarını okula bırakan 2 çocuk annesi hemşire Güler Subaşı bir daha ortada görülmedi. Güler Subaşı'nın cesedi, 17 Ocak günü evinin bulunduğu apartmanın asansör boşluğunda bulundu.



DHA'nın haberine göre, Güler Subaşı'nın, Cumhuriyet Mahallesi Cami imamı eşi Yaşar Subaşı da bir gün sonra gözaltına alındı ve çıkartıldığı mahkemece 'cinayet' suçlamasıyla tutuklandı.

Borsada büyük miktarda para kaybetti

Yapılan araştırma sonrasında, imam Subaşı'nın borsada para kaybettiği ve çevresine borçlandığı ortaya çıktı.



Olay günü sabah saatlerinde eşinden kolundaki bilezikleri isteyen ancak olumsuz yanıt alan Yaşar Subaşı, tartıştığı eşi Güler Subaşı'nı apartmanın 5'inci katında asansörün kabin kapısını açarak itti.



Olay sonrasında apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını silen Subaşı'nın, ardından da eşinin kolundan çıkarttığı altın bilezikleri bir kuyumcuda 4 bin 100 liraya bozdurduğu belirlendi.

Tutuklu sanık imam Yaşar Subaşı, bugün Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. İmam Yaşar Subaşı'na 'cinayet' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası veren mahkeme heyeti, 'yağma' suçundan da 13 yıl hapis cezası verdi.