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Eşini arayan koca dehşet saçtı İZMİR (A.A)

22 Kasım 2011 00:41

-Eşini arayan koca dehşet saçtı İZMİR (A.A) - 21.11.2011 - İzmir'in Konak ilçesinde, ayrı yaşadığı eşinin yerini söylemeyen kayınpederini öldürüp, kayınvalidesini bıçakla ağır yaralayan kişi, olay anında evde bulunan baldızının 4 yaşındaki kızını da yanına alarak kaçtı. Alınan bilgiye göre, Mehmet E, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Aylin'in yerini öğrenmek için kayınpederi Battal Aybek'in (62) 26 Ağustos Mahallesi 2697 Sokak'taki evine gitti. Eşinin yerini öğrenemeyen Mehmet E, çıkan tartışma sonucu Battal Aybek'i başına sert cisimle vurarak öldürdü, Aybek'in boşandığı halde Aybek'le bir arada yaşadığı kayınvalidesi Ayten Gezer'i (62) ise boynundan 3, sırtından 2 kez bıçakladı. Mehmet E, daha sonra olay anında işte bulunan baldızı Arzu Aybek'in eve bıraktığı kızı Merve Katı'yı (4) da yanına alarak kaçtı. Ağır yaralanan Ayten Gezer, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zanlının yakalanması ve Merve Katı'nın bulunması için çalışmaların sürdüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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