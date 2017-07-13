Eşini aldatan iş adamına 1.2 milyon tazminat

İstanbul’da eşini aldatan işadamı E.A., 29 yıldır evli olduğu eşi C.A.'nın sadakatsizlik nedeniyle açtığı boşanma davasında mahkeme tarafından "kadının kişilik haklarının ağır şekilde ihlal edilmesi" gerekçesiyle 700 bin lira maddi, 500 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

Dava dosyasına göre C.A. adlı kadın 1988’de, E.A. ile evlendi. Çiftin iki çocuğu oldu. Ancak evliliklerinin son döneminde E.A başka bir kadınla birlikte olmaya başladı. Bunun üzerine C.A., boşanma davası açtı. Davacı kadın eşinden aylık 50 bin lira nafaka, 1 milyon manevi ve 2 milyon maddi olmak üzere toplam 3 milyon tazminat istedi.

Ağır kusurlu taraf

Mahkeme koca E.A.’nın sadakatsizliği nedeniyle “asıl kusurlu” taraf olduğuna karar verdi ve çiftin boşanmasına, kocanın 700 bini maddi, 500 bin manevi toplam 1 milyon 200 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. Mahkeme, kocanın sadakatsiz davranması nedeniyle davacı kadının kişilik haklarının ağır şekilde ihlal edilmesini tazminata gerekçe gösterdi.

Mahkeme, davacı kadının boşanma ile “yoksulluğa düşeceği”, “evliliğin kocanın sadakatsizliği nedeniyle sona ermesi”, “uzun yıllar çalışma hayatından uzak kaldığı ve vasıfsız işgücü olarak çalışma ihtimalinin” de bulunmadığı hususlarını dikkate alarak aylık 6 bin liradan 10 yıllık toptan 720 bin lira yoksulluk nafakası ödenmesine de hükmetti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 6 Haziran’da, 1 milyon 200 bin liralık tazminatı onadı. Ancak Yargıtay 720 bin liralık yoksulluk nafakasının toptan ödenmesini ise “kadın yoksulluğa düşmez" diyerek bozdu.