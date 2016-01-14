Eşini 5 kurşunla öldürdü: Gerçekleri anlatsam cezada indirim uygularsınız, anlattırmayın, onurlu bir insanım!

16 yıllık eşini öldürdüğü için Anadolu 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Hakan Üney, hakimin “Neden tartışıyordunuz” sorusuna, “Gerçekleri anlatırsam bana indirim uygularsınız. Anlattırmayın bana. Ben onurlu bir insanım” yanıtını verdi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Pendik'te, 28 Ekim 2015 gecesi, iki çocuğunun annesi 16 yıllık eşi Ayşe Bilgehan Üney ile eve dönerken tartışan Hakan Üney, otomobili yol kenarına çekti. Yanında taşıdığı tabancasını çeken Üney, eşini 6 kurşunla öldürdü. Cinayetten sonra polisi arayan Hakan Üney, tutuklandı.

Anadolu 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada ifade veren Hakan Üney, “O akşam eşimi işten aldım. Yine tartıştık. Aracı sağa çektim. ‘İn konuşalım’ dedim, inmedi. Kendimi kaybettim” dedi. Hâkimin, “Neden tartışıyordunuz” sorusuna Üney, “Gerçekleri anlatırsam bana indirim uygularsınız. Anlattırmayın bana. Ben onurlu bir insanım” diye yanıt verince, hâkim, sanığı, “Biz gerçekleri ortaya çıkarmak zorundayız” diye uyardı.

Hakan Üney, hâkimin bu uyarısı üzerine, karısı Ayşe Bilgehan Üney’in sanal ortamda çok vakit geçirdiğini, cep telefonuna bazı kadın isimleriyle erkekler kaydettiğini ileri sürdü. Duruşma, çiftin kızları ve diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.