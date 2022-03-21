Eşini 23 yerinden bıçaklayan 'adam'ın tahliyesine karar veren hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan boşanma aşamasındaki eşinin tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakimin görev yerlerini değiştirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliye edilmesiyle ilgili savcı ve hakim hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine HSK İkinci Dairesi, soruşturmaya konu iddialarla ilgili yapılan inceleme kapsamında, soruşturma sonuçlanana kadar hakimin Şırnak Silopi'ye, savcının ise Bitlis Mutki'ye geçici olarak görevlendirilmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Özlem Ağ, Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde, 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanmış, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaşanan olayı hatırlatarak, "Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık; hamdolsun, tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Düşünün, 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim, sen nasıl oluyor böyle birisini serbest bırakıyorsun?



Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Ondan sonra yargıya hakaret. Ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz. Hakim olabilir, Savcı olabilir, fark etmez. Adalet ortada kalamaz, yerde sürünmez. Onun için de gereğini yapacağız" dedi.

Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.