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Eşini 2 saat boyunca kemerle döven koca tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, tartıştığı 1

15 Kasım 2017 20:02

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, tartıştığı 1.5 yıllık eşi 22 yaşındaki Aysel B.\'yi kemerle döven 24 yaşındaki Ömer B., tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesindeki Namık Kemal mahallesinde oturan Aysel B., görücü usulü evlendiği Ömer B.\'nin bir süre önce uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendi. Evlendikten sonra işsiz kalan Ömer B., uyuşturucu alamayınca, 3 ay önce bir çocuk dünyaya getiren Aysel B.\'ye şiddet uygulamaya başladı.
Aysel B. ile Ömer B. arasında 3 gün önce tartışma çıktı. Ömer B., çalışıp para kazanmasını istediği eşi Aysel B.\'yi odaya kapatıp, kemerle 2 saat boyunca dövdü. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ayşe B., bir fırsatını bulup, polisi aradı.
Ömer B. kaçarken, bebeğiyle birlikte karakola götürülen Aysel B., şikayetçi oldu. Darp raporu alan Aysel B., ifadesinde, \"Ben nasıl çalışayım, çocuğuma kim bakacak? Eşimden ayrılmak istiyorum\" dedi.
Olayın ardından Ömer B.\'ye Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Ömer B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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