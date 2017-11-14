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Eşini 2 saat boyunca kemerle dövdü iddiası

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 25 yaşındaki Ömer B

14 Kasım 2017 12:40

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, 25 yaşındaki Ömer B., eşi 22 yaşındaki Aysel B.\'yi iş bulup çalışmadığı için 2 saat boyunca kemerle dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi\'nde oturan çift, 1.5 yıl önce görücü usulü evlendi. Bir süre sonra eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrenen Aysel B.\'nin bir de bebeği oldu. Evlendikten kısa süre sonra işsiz kalan Ömer B., parasız kalıp uyuşturucu da alamayınca iddiaya göre eşine şiddet uygulamaya başladı.
3 ay önce çocuğunu dünyaya getiren Aysel B., eşine \'İş bul çalış\' dedi. Bunun üzerine Ömer B., \"Sen neden çalışmıyorsun?\" deyip odaya kapattığı genç kadını kemerle 2 saat boyunca dövdü. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kadın, kocasının elinden kurtulup polisi aradı. Ömer B. ise evden kaçtı.
Bebeğiyle birlikte karakola götürülen Aysel B., şikayetçi oldu. Gözyaşların içinde darp raporu alan Aysel B., ifadesinde, \"Ben nasıl çalışayım, çocuğuma kim bakacak? Eşinden ayrılmak istiyorum\" dedi. Yakalanıp gözaltına alınan Ömer B., ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı.

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