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Eşine yumruk attığı iddia edilen Ali İhsan Varol'dan açıklama: Konuşsam da kadının beyanı esastır

"Varsın bu çamurun izi bende kalsın"

18 Şubat 2018 22:46

'Kelime Oyunu' isimli yarışma programının sunucusu Ali İhsan Varol hakkında eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla 3.5 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Varol, "Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz. Konuşsam da kadının beyanı esastır" dedi.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi, Ali İhsan Varol'un 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına karar verdi.

Varol'un eşi Ayşe Varol, Aralık'ta Sarıyer Polis Merkezi'ne giderek eşinin kendisine önce hakaret ettiğini, ardından da yumruk attığını söyleyerek şikâyette bulunmuştu.

İddia üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Varol, "Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz. Konuşsam da kadının beyanı esastır. Sistem gerçekten şiddete uğrayan kadınların kurtarıcısıysa eğer varsın bu çamurun izi bende kalsın. Gam yemem. Hakikat er geç ortaya çıkar” diye yazdı.

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