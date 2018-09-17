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Eşine ve ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı (2)

KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI Emniyet'teki sorgusunun ardından Erdal Düzer (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderildi

17 Eylül 2018 21:21

KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Emniyet\'teki sorgusunun ardından Erdal Düzer (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Aynı olayda kendisi de hafif şekilde yaralanan eş Cansın Düzer (24), olayda babası Hasan Erdoğan, kardeşi Batuhan Erdoğan (23), kız kardeşi Kudret Çağlar ve babasının arkadaşı Tuncay Yılmaz’ı (31) yaralayan eşi Erdal Düzer’den emniyetteki ifadesinde şikayetçi olmadığını belirtti.
\'BU KADAR HABER YAPILACAK BİR MEVZU DEĞİL\'
Eşinin getirildiği Kahramankazan Adliyesi’ne 2 çocuğu ile birlikte gelen Cansın Düzer, gazetecilerin, \"Şikayetçi oldunuz mu?\" sorusunu \"Hayır eşimden niye şikayetçi olayım ki?\" diye yanıtladı. \"Eşiniz size şiddet uyguladı mı?\" sorusunu da \"Yaraladı\" cevabını veren Cansın Düzer, ardından, \"Kaza da olsa isteyerek de olsa oldu yani, bu kadar haber yapılacak bir mevzu değil\" diye konuştu.
Bu arada Ankara\'da tedavileri süren Cansın Düzer\'in kızkardeşi Kudret Çağlar ve babasının arkadaşı Tuncay Yılmaz\'ın yoğun bakımdaki tedavilerini sürdüğü ve sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi. Hastanede tedavisi süren kayınpeder Hasan Erdoğan ve oğlu Batuhan Erdoğan\'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hasan POLAT/ANKARA, (DHA)

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