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Dünya

Eşine tecavüz eden adamı demir çubukla döve döve öldürdü

Öldürülen tecavüzcünün pek çok kez hapse girdiği ve arandığı ortaya çıktı

04 Haziran 2016 00:35

ABD'de karısına tecavüz eden adamı, yarı çıplak vaziyette yakalayan Mamadou Diallo isimli adam, tecavüzcüyü demir çubukla döve döve öldürdü.

Güvenlik kamerasında tecavüzcü sapığın kocaya yakalanışı ve demir çubukla dövülerek öldürülüşü saniye saniye kaydedildi.

New York şehrinin Bronx semtinde meydana gelen olay sonrası koca cinayetten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mamadou Diallo adındaki 61 yaşındaki kocanın öldürdüğü Earl Nash isimli 43 yaşındaki sapığın pek çok kez hapse girdiği ve halen arandığı ortaya çıktı.

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