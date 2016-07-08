T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşine ‘şişman ve kısa’ diyen kocaya 50 bin lira tazminat cezası

Mahkeme “kısa boylu, şişman olduğu ve kendisine layık olmadığı” yönündeki sözleri duygusal şiddet olarak kabul etti

08 Temmuz 2016 16:40

Mahkeme, davacı kocanın eşine karşı “kısa boylu, şişman olduğu ve kendisine layık olmadığı” şeklinde sözler sarf ederek duygusal şiddet içeren davranışlarda bulunduğunu belirtti.

İstanbul'da yaşayan E.T. ile H.T. geçen yıl haziran ayında evlendi. Evlendikten 2 ay sonra çift, karşılıklı olarak mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. E.T., karısıyla aralarında sürekli tartışma yaşandığını, birbirlerine ruhsal ve fiziksel olarak uyum sağlayamadıklarını öne sürerken karşı dava açan H.T. ise kocasının müşterek evi terk ettiğini, evin ihtiyaçlarıyla ilgilenmediğini ve “kısa boylu, şişman ve kendisine layık olmadığı” şeklinde sözler kullanarak mesajlar attığını iddia etti.

 

50 bin lira nafaka

 

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, aile mahkemesi geçtiğimiz günlerde dosyayı karara bağladı. Mahkeme, evlilik birliği içerisinde davacı kocanın eşine karşı “kısa boylu, şişman olduğu ve kendisine layık olmadığı” şeklinde sözler sarf ederek duygusal şiddet içeren davranışlarda bulunduğunu belirtti. Buna karşın kadının boşanmaya sebep olan olaylarda hiçbir kusurunun ispat edilemediği belirtilen kararda, koca E.T.'nin ağır kusurlu davranışları sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ifade edildi. Hiç kimsenin kendi kusuruna dayanarak hak elde edemeyeceğini belirten mahkeme, kocanın açtığı boşanma davasını reddederken, kadının açtığı boşanma davasının kabulüne karar verdi. 400 TL nafakaya hükmeden mahkeme, kocanın eşine karşı kullandığı “şişman ve kısa boylu olduğu, kendisine layık olmadığı” sözleri nedeniyle 50 bin TL maddi ve manevi tazminatın kocadan alınarak eşine verilmesine karar verdi.

ETİKETLER

mahkemekararduygusal şiddetkısa ve şişman sözlerine ceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24