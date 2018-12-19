Eşine şiddetten yargılanan adam: Karım FETÖ'cü ya da PKK'lı olabilir!

İstanbul'da kocasından şiddet gördüğü iddiasıyla hukuk mücadelesi veren Merve T.'nin davasında sanık eşi Ercüment T. eşinin şov peşinde olduğunu savundu ve "Eşim öğrencilik yıllarında FETÖ’nün toplantılarına katıldığını anlatmıştı. Aynı zamanda konuşmalarından PKK’lı olduğu anlaşılıyor. Bu konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum" dedi.

Sözcü'nün haberine göre, İstanbul Bağcılar’da 12 Şubat 2018 tarihinde Merve ve Ercüment T. çifti arasında çıkan tartışma büyüdü. Merve T.’nin iddiasına göre; eşi Ercüment T. önce meydanda ardından da iş yerinde onu darp etti. Merve T.’nin durumu savcılığa taşıması üzerine Ercüment T. hakkında ‘Eşi kasten yaralama ve tehdit' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ercüment T. ve müşteki Merve T. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk kez savunma yapan sanık Ercüment T. boşanma aşamasında olduğu eşi Merve T.’nin şov yaptığını ifade ederek başladı. Sanık Ercüment T. “Atılı suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Ben müştekiyi darp etmedim. Hakaret ve tehdit etmedim, benim akrabalarım, müştekinin akrabaları ve tanıklar bilmektedir. Katılan şahıs benim mükerrer paramı çaldı. Toplam çalınan param yaklaşık 100 bin liradır” diye konuştu.

Savunmasının devamında sanık Ercüment T. tüm suçlamaları reddederek; “Merve, öğrencilik yıllarında FETÖ'nün toplantılarına katıldığını anlatmıştı. Aynı zamanda konuşmalarından PKK'lı olduğu anlaşılıyor. Bu konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum.” dedi.

Merve T. ise duruşmada söz alarak sanık eşinin 'FETÖ' ve PKK ile ilgili konuların gerçek dışı olduğunu ifade etti. Merve T. “Darp, hakaret ve sürekli tehdit etti. Şimdi bu iftiraları suçtan kurtulmak için bu şekilde savunma yaptı.” dedi.

Mahkeme, sanık Ercüment T.’nin iddialarından dolayı zaptın bir örneğinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek, takdir ve ifası için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.