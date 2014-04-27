Eşine şiddet uygulayan işçinin maaşı eşine verilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Genel İş Sendikası ile arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile DİSK ve Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçilere yüzde 7 zam yapılmasını içeren sözleşmeye, kadına şiddetin önüne geçilmesi için de bir madde konuldu. Buna göre eşine şiddet uygulayan işçilerin ücretleri eşlerine ödenecek.



Ramazan Yavuz’un Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Su ve kanalizasyon İdaresi'nde (DİSKi) çalışan toplam 617 geçici ve kadrolu işçiyi kapsayan bir yıllık sözleşmenin imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve sendikaların yetkilileri katıldı.

Eşine şiddet uygulayan işçinin ücreti eşine verilecek

İşçilere yüzde 7 zammı içeren ve 1 Mart 2014 ile 28 Şubat 2015 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesine aile içi şiddeti önleme maddesi korundu. Buna göre aile içi şiddet uygulayan işçinin tespit edilmesi durumunda ücretinin eşine ödenmesi hükmü getirildi. Sözleşmede 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edilirken, işçiye 1 Mayıs için 53.50 lira ek ödeme öngörüldü. 21 Mart Nevruz günü tüm işçiler için idari tatil olarak kabul edilirken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kadın çalışanlar için idari tatil sayıldı.

'Yargıya daha kolay gidebilecekler’

Sözleşmeyi imzalayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, emeğin hakkının hiçbir ücretle ödenemeyecek kadar kutsal olduğunu söyledi. Aile içi şiddetin önlenmesi için de, kamunun elindeki imkanları kullanmanın son derece önemli olduğunu belirten Kışanak şöyle konuştu:

"Sendikamızla yaptığımız görüşmelerde, eşine şiddet uygulayan işçinin ücretinin tamamını eşine verilmesi maddesinde anlaştık. Bu hem aile içi şiddeti önleyen bir tutum olarak önemli, hem de şiddet mağduru kadının bir de ekonomik olarak mağdur olmasının önüne geçmek için önemli. Çünkü şiddet gören kadın ekonomik olarak kendini mağdur düşündüğü için, bu şiddeti yargıya da taşımaya cesaret edemiyor. Bu madde sayesinde, şiddet gören adın çok daha cesur bir şekilde kendilerine şiddet uygulayan eşlerini şikayet edebilecekler. Sözleşmeye eklediğimiz bu madde, aile işi şiddeti önlemede son derece önemlidir."