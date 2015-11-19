Eşine şiddet uygulayan adama 125 bin lira para cezası

Karşılıklı olarak açılan boşanma davasını karara bağlayan İstanbul 1. Aile Mahkemesi, şiddet gördüğü eşinden boşanmak isteyen kadına, 50 bin TL maddi, 75 bin TL de manevi olmak üzere toplam 125 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Ü.C. eşi P.C.’den boşanmak için Eylül 2012’de maddi manevi tazminat talepli dava açtı. Dava İstanbul 1. Aile Mahkemesi’nde açıldı. P.C. de bunun üzerine kocasına karşı boşanma davası aştı. P.C., eşinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını evi terk ettiğini belirtti.

Aile Mahkemesi 21 Aralık 2013’te kararını verdi. Mahkeme, Ü.C.’nin boşanma talebini de tazminat istemini de reddetti. Mahkeme, P.C.’nin açtığı boşanma davasını kabul etti ancak tazminat talebini reddetti.

Yargıtay boşanma kararını onadı,

tazminatın reddini bozdu

P.C.’nin avukatı tazminat taleplerinin reddi nedeni ile kararı temyiz etti. Temyiz üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma kararını onadı, ancak tazminat talebinin reddedilmesi kararını “…Oysa, davacı kocanın eşine fiziki şiddet uyguladığı ve müşterek konutu terk ederek birlikte yasamaktan kaçındığı yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır” diyerek bozdu. Bozma üzerine dosya eski mahkemesine geri geldi. İstanbul 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada Ü.C.’nin avukatı “Eski kararda direnilsin” dedi.

"Bizi hapse atsınlar ama bizim paramızı almasınlar diye’ bir bakış açısı var"

P.C.’nin avukatı Fırat Epözedemir duruşmaya yaptığı savunmada şunları söyledi:

“Müvekkile karşı fiziki şiddet olayının yaşandığı Yargıtay kararıyla sabittir. Bilindiği üzere kadına karşı şiddet sürekli gündemimizde olan bir konu olup, maalesef kadına karşı şiddeti bir türlü engelleyemiyoruz. Hiçbir hapis cezası da bu şiddetin önüne geçemiyor. Toplum olarak ‘bizi hapse atsınlar ama bizim paramızı almasınlar diye’ bir bakış açımız var. Tüm mahkemelerin bu bakış açısını iyi bilmesi gerekir. Bundan dolayı, kadına karşı şiddetin önüne geçebilmenin yollarından biri de kadına karşı fiziki şiddet uygulayanlar aleyhine yüksek tazminatlara hükmedilmesidir. Müvekkile karşı uygulanan fiziki şiddet de gözetilerek emsal niteliğinde bir karar verilmesini istemekteyiz” şeklinde savunma yaptı.

Bu savunma üzerine mahkeme kararını açıkladı. Daha önce kadının tazminat talebini reddeden mahkeme, Ü.C.’yi 50 bin TL maddi, 75 bin TL de manevi olmak üzere toplam 125 bin TL tazminata mahkum etti.