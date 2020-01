Eşine sarkıntılık ettiğini öne sürdüğü arkadaşını öldürüp toprağa gömmüş

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de 4 yıl önce 36 yaşındaki Burçin Kul\'u bıçaklayarak öldürüp cesedini 5 parçaya ayırdıktan sonra toprağa gömen, 40 yaşındaki Levent Duran, Kul\'u eşine sarkıntılıkta bulunduğu için öldürdüğünü öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Levent Duran tutuklanırken olaya karışan kayınbiraderi 31 yaşındaki Yalçın K. ve baldızı 30 yaşındaki Yasemin C. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 20 Eylül 2013 tarihinde Eskişehir\'in İstiklal Mahallesi\'nde meydana geldi. Levent Duran, Kütahya\'dan Eskişehir\'e gelen arkadaşı Burçin Kul\'u evinde misafir etti. Levent Duran, bir süre evinde kalan Burçin Kul\'u, iddiaya göre eşi S.D.\'ye sarkıntılıkta bulunduğunu öne sürerek bıçakla öldürdü. Duran, evinin banyosunda 5 parçaya ayırdığı cesedi bahçesine gömdü. Evdeki kan izlerini de baldızı Yasemin C. temizledi.

Burçin Kul\'un annesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı Polis Merkezi\'ne başvurarak oğlunun 20 Eylül 2013 tarihinden bu yana kayıp olduğunu bildirdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu tarafından oluşturulan özel ekip, olayı araştırmaya başladı. Levent Duran, polislerin araştırma yaptığını öğrenince kimsenin şüphelenmemesi için 15 Ekim 2013\'te Kurban Bayramı\'nın birinci günü, kayınbiraderi Yalçın K. ile birlikte evinin bahçesindeki ceset parçalarını çıkararak poşet içerisine koydu. Duran ve kayınbiraderi daha sonra poşetlerdeki ceset parçalarını Bozdağ Mevkii\'ne götürerek burada toprağa gömdü.

Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kayıp olan Burçin Kul\'un en son Levent Duran\'ın yanında kaldığı belirlendi. Ekipler teknik takip neticesinde Duran\'ı gözaltına alındı. Levent Duran sorgusunda Burçin Kul\'u, eşi S.D.\'ye sarkıntılıkta bulunduğu için bıçaklayarak öldürdüğünü öne sürerek, cesedi de parçalayıp önce evinin bahçesine gömdüğünü daha sonra yakalanma korkusuyla kayınbiraderi ile birlikte ceset parçalarını Bozdağ mevkiine götürüp gömdüklerini itiraf etti. Levent Duran\'ın gösterdiği yerde iş makinalarıyla yapılan kazıda Burçin Kul\'a ait olduğu değerlendirilen insan kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Polis ekiplerinin gözaltına aldıkları Levent Duran, kayınbiraderi Yalçın K. ve baldızı Yasemin C. sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Levent Duran çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Yalçın K. ve Yasemin C. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Levent Duran, Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne götürüldü. Duran\'ın eşine ise cinayetle bir ilgisi olmadığı için işlem yapılmadığı ifade edildi.



