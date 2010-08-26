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EŞİNE KIZDI OTOMOBİLİ DENİZE SÜRDÜ İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2010 01:24

-EŞİNE KIZDI OTOMOBİLİ DENİZE SÜRDÜ  İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - Sarıyer'de tartıştığı eşine kızarak çocuklarının bulunduğu otomobili denize süren bir kişi, oğlunun ölümüne neden oldu.   Alınan bilgiye göre, Ayhan Sarıhasan (49), eşi Aylin (45) ile çocukları Osman (22) ve İlknur Sena'yla (18) birlikte 34 VN 4460 plakalı otomobiliyle Kireçburnu sahiline geldi.  Eşiyle tartışmasının ardından sinirlenen Ayhan Sarıhasan, aniden park halindeki otomobili denize sürdü. Araç suya batarken Aylin Sarıhasan ile İlknur Sena Sarıhasan otomobilden çıkmayı başardı.  Ayhan Sarıhasan ile oğlu Osman Sarıhasan ise çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. Kıyıya alınan aileye, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.  Osman Sarıhasan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, anne-kız Sarıyer Devlet Hastanesine, baba Ayhan Sarıhasan ise Maslak Acıbadem Hastanesine kaldırıldı.  Uzun süredir eşiyle sorunları olduğu belirtilen Ayhan Sarıhasan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.  Bu arada, aileye yardım etmek için suya atlayan Sarıyer Belediyesinde görevli Mithat Küçük adlı zabıta memuru, ''Otomobilden bağrışma sesleri yükseliyordu. Daha sonra adam birden gaza bastı ve araç denize uçtu. İki kişi aracın kapılarını açarak su yüzeyine çıktı. Diğer iki kişiyi ise etraftaki vatandaşlarla birlikte kurtardık'' diye konuştu. 

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