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Dünya

EŞİNDEN JAPONYA BAŞBAKANINI KIZDIRACAK İTİRAF TOKYO (A.A)

12 Ocak 2011 14:09

-EŞİNDEN JAPONYA BAŞBAKANINI KIZDIRACAK İTİRAF TOKYO (A.A) - 12.01.2011 - Japonya'da popülaritesi düşüşte olduğu belirtilen Başbakan Naoto Kan'ın eşi Nobuko Kan, ''dünyaya yeniden gelse eşiyle evlenmeyeceğini'' söyledi. Gazetecilerle öğle yemeğinde sohbet eden Nobuko, ''Bu hayatı zaten bir kere yaşadım. Aynı şeyi yeniden yapmakla ilgilenmiyorum'' dedi. 40 yıllık eşinin aynı zamanda kuzeni olan Nobuko Kan, ''yeniden dünyaya gelse tamamen farklı bir hayat yaşamayı tercih edeceğini'' ifade etti. Eşini zaman zaman neşelendirdirdiğini, ancak çoğunlukla ona kızdığını ifade eden Nobuko Kan, ''Belki üzerine fazla gitmemem lazım'' diye konuştu. Nobuko, son dönemlerdeki bazı Japon liderlerinin aksine eşinin, sadece popülaritesinin düşmesinden veya sorunlardan ötürü istifa etmeyeceğini belirtti. Başbakan Kan'ı en sert eleştiren kişilerden biri olan Nobuko Kan, ''Başbakanlığın ülke için ne değiştirecek ki'' adında bir  kitap yazmıştı. Kitabında eşinin yemek yapmaktan, giyim kuşamdan anlamamasının yanı sıra siyaset tarzını eleştiren Nobuko Kan, Başbakan'ın hükümet programını parlamentoya sunarken yaptığı konuşmadaki performansını da yetersiz bulmuştu. Japonya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasında, haziran ayında göreve gelen Kan'ın popülaritesinin yüzde 21'e düştüğü belirlenmişti. Japonların çoğunun, Naoto Kan'ın Çin ve Rusya politikalarını beğenmediği ifade ediliyor.     

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