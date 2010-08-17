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Dünya

EŞİNDEN AZ KAZANAN ERKEK DAHA FAZLA ALDATIYOR WASHINGTON (A.A)

17 Ağustos 2010 10:06

-EŞİNDEN AZ KAZANAN ERKEK DAHA FAZLA ALDATIYOR WASHINGTON (A.A) - 17.08.2010 - Eşlerinden daha az kazanan erkeklerin, eşlerini aldatma riskinin daha fazla olduğu belirlendi. ABD'deki Cornell Üniversitesi'nden Christin Munsch, eşinden daha az geliri olan erkeklerin bu durumu ''erkekliklerine tehdit olarak algılayabileceklerini ve aldatma yolunu seçebileceklerini'' belirtti. Munsch, eşinden daha az kazanmanın, ''ailenin ihtiyaçlarını erkek karşılar'' genel anlayışına ters düşerek erkek kimliğini tehdit edebileceğini, bu genel anlayışın daha çok kabul gördüğü Latin Amerika kökenli erkeklerde aldatma riskinin daha fazla olduğunu vurguladı.   Araştırmacı ayrıca, ailenin ihtiyaçlarını karşılayanın kadın olması durumunda, kadının eşini aldatma ihtimalinin daha fazla, maddi açıdan eşine bağlı olan kadının ise aldatma ihtimalinin daha az olduğunu belirledi. 1024 erkek ve 1559 kadının katıldığı, Amerikan Sosyoloji Birliği'nin yıllık toplantısında sunulan araştırmada, şartlar ne olursa olsun, kadınların eşlerini daha az aldattığı da ortaya çıktı. 6 yıllık süre zarfında erkeklerin yüzde 6,7'si, kadınların yüzde 3,3'i eşini aldattı.

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