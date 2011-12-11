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Esin Çalışkan: Proteine ihtiyacı olduğunu düşündük

AB Bakanı Bağış'a, Ege Üniversitesi'nde yumurta atan öğrencilerden Esin Çalışkan konuştu...

11 Aralık 2011 02:00

T24 - AB Bakanı Bağış'a, Ege Üniversitesi'nde yumurta atan öğrencilerden Esin Çalışkan konuştu: "Kötü espriler yaptığı için proteine ihtiyacı var deyip, 2 yumurtayı onunla paylaştık. Keşke onlar da cop ve bibergazı yerine yumurta atsalar."
 

AB Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış'a, Ege Üniversitesi Kampüsü'ndeki 'Yanan Heykel' açılış töreni öncesi yumurtalı saldırıda bulunan iki üniversite öğrencisinden tutuksuz yargılanan Esin Çalışkan (19), yaşananları anlattı.


Akşam gazetesinin haberine göre; Çalışkan, şunları söyledi:


"O gün arkadaşlarımla paralarımızı birleştirip, yumurta yedik. Kalan yumurtaları benim çantama koyduk. Arkadaşım Aybek Demirhan'la Bakan Egemen Bağış'ın açılış yapacağını öğrendik. Eylemi yapmaya o anda karar verdik. Yumurtaları atarken etrafta çok fazla spot ışığı olduğu için hedefi net seçemedim. Kasten yaralama niyetim yoktu. Ancak gözüne ve omzuna isabet etmiş.


Arkadaşlarımızın yediği copların, biber gazlarının yanında bir yumurtanın lafı mı olur? Keşke onlar da bize sadece yumurta atsalar.


Bakan Bağış o yumurtaları protein ihtiyacımız için kullanmamızı önermiş. Ancak yaptığı kötü esprilerden dolayı protein ihtiyacı olduğunu düşünüp, yumurtalarımızı onunla paylaştık. Kendisi bir dahaki sefere sucuk da rica etmiş. Harçları indirirlerse bir dahakine sucuklu yumurta atarız."


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