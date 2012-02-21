'Eşimin mezarı daha önce de açılmış'

T24 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında, yazılan talimat uyarınca, eski Mardin Jandarma Alay Komutanı Albay Rıdvan Özden'in otopsi yapılması amacıyla mezarının açılması işlemine başlandı. Şehit Albay Özden'in eşi Tomris Özden ise mezarın daha önce açılmış olduğunu öne sürdü.

Mezarın çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, özel giysili Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibi ile diğer görevliler, mezarın açılması işlemine başladı. Foto Film Şube Müdürlüğü'ne bağlı bir ekibin de işlem sırasında görüntü aldığı ve fotoğraf çektiği görüldü. Rıdvan Özden'in eşi Tomris Özden ve avukatı Bülent Demir de, mezarın açılması işlemi sırasında şehitlikte bulunuyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, otopsi yapılması amacıyla Mardin Jandarma Alay Komutanı Albay Rıdvan Özden'in Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabrinin açılması yönünde talimat gönderilmişti.

Albay Rıdvan Özden'in, 14 Ağustos 1995 tarihinde Mardin'in Savur ilçesi Ormancık köyü kırsal kesiminde teröristler tarafından açılan ateş sonucu iki korumasıyla birlikte şehit olduğu açıklanmıştı.

Eşi: Mezarı daha önce de açılmış

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapmasında otopsi yapılması amacıyla mezarı açılacak olan eski Mardin Jandarma Alay Komutanı Albay Rıdvan Özden'in kabri başına gelen eşi Tomris Özden, mezarın daha önce açılmış olduğunu ileri sürdü.

Edirnekapı Şehitliği'ne sabah saatlerinde gelen Tomris Özden, eşi Albay Rıdvan Özden'in mezarına bir çelenk bıraktı. Çelenkin üzerinde bulunan yazıda, “30 yıldır aynı sözler. Kanlar yerde kalmasın! Hain pusu! Alçak saldırı! Döktükleri kanda boğulacaklar! Bize bu acıyı çektirenler misliyle ödeyecek! Saldırı sonrası geniş çaplı operasyon başlatıldı! Teröre asla taviz vermeyeceğiz!” yazılı olduğu görüldü.

'Hislerime güveniyorum'

Özden, burada yaptığı açıklamada, “Ben hislerime güveniyorum. Bu mezarın açıldığını düşünüyorum” dedi. Özden, eşinin mezarını çevreleyen mermer taşların

diğer mezarlardaki gibi yerinde sabit durmadığını göstererek, ayak ucundaki ve yan taraflarındaki mermer plakaları yerinden söktü.

Özden'in avukatı Bülent Demir de ithamda bulunmak istemediklerini belirterek, ancak mezarın daha önceden açıldığını düşündüklerini, yetkililerin bu konuda bir açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Bu arada, avukat Bülent Demir basın mensuplarına yazılı bir bülten dağıttı. Bültende, şu ifadelere yer verildi:

“Bu dava, temiz Türkiye ve temiz toplum için açılmış bir davadır. Kan davası değildir. Bu topraklar üzerinde yaşayan hiç bir kimsenin Anadolu'nun ve kahraman Anadolu insanının bin yıllık şanlı mirasını lekelemeye hakkı yoktur. İnsanımız artık bu onurlu mirasına uygun yaşamak istemektedir. Şanlı devletimizin milletini huzur ve barış içinde yaşatma mükellefiyeti vardır. Bu dava, devletin içerisinde bir zamanlar illegal olarak yapılandırılmış ve milletine zulmetmiş karanlık yapıların ortaya çıkarılması ve hesap sorulması için açılmıştır.”