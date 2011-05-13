'Eşimi altın çilek hapı öldürdü!'

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Çakırdemirci Köyü Muhtarı Hasan Sinaplı, evinin mutfağında hareketsiz bulduğu eşi Fatma Sinaplı'yı (50) otomobiliyle Bartın Devlet Hastanesine götürmek için yola çıktı ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.Yolda ambulansa alınan Sinaplı'nın muayenesinde yaşamını yitirdiği belirlendi.Birkaç gündür internetten satın aldığı altın çilek meyve ekstrasından üretildiği bildirilen zayıflama hapı kullandığı öğrenilen Sinaplı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Köy muhtarı Sinaplı, eşinin 3-4 gündür altın çilekten üretildiği belirtilen zayıflama hapı kullandığını belirterek, şöyle dedi:''İki çocuğumuz üniversitede öğrenim gördüğü için eşimle yalnız yaşıyorduk. Eşimin tansiyon gibi çeşitli rahatsızlıklarıyla birlikte kilo problemi de vardı. Televizyonlardaki reklam filmlerinden adını öğrendiği altın çilekten üretilen ilacı internetten satın aldık. 3-4 gündür kullanıyordu. Şu anda ölümünün bu ilaçtan olduğunu tahmin ediyoruz ama kesin teşhisi Adli Tıp Kurumundan gelecek sonuçla öğreneceğiz. Ona göre suç duyurusunda bulunacağım.'''