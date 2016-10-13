"Eşime böyle dik duruş sergileyen camiada olmamız gerektiğini söyledim"

Fenerbahçe’nin ön liberosu Mehmet Topal, Valencia'da forma giyerken Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini, 3 Temmuz sürecinde Aziz Yıldırım'ın duruşundan etkilenerek, Fenerbahçe'ye transfer olduğunu dile getirdi

amkspor'dan İrfan Yirmibeş'in haberine göre, Mehmet Topal, şunları söyledi:



"İspanya'ya gittiğimde Türkiye'ye dönmeyi asla düşünmüyordum. Artık futbol kariyerimi yurt dışında noktalamayı düşünüyordum. Yaşadığımız 3 Temmuz sürecinde eşimle evde televizyon izliyordum o an haberler açıktı. Başkanımızı gördüm sağlık kontrolüne götürülürken, ben de çok üzülmüştüm.



Kulübünü camiasını çok seven bir insanı o şekilde görmek benim canımı acıtmıştı. Eşime döndüm ‘Biz böyle büyük bir duruş sergileyen kulübüne camiasına bu kadar düşkün bir camiada olmamız gerektiğini söyledim” İyi ki de F.Bahçe'ye gelmişim çünkü burada çok güzel günlerimiz oldu. Zor günlerimiz de oldu ama F.Bahçe'de olmaktan dolayı çok mutlu ve onurluyum."

"Braga maçındaki golü unutamıyorum"

"En unutamadığım gol, Braga maçında attığım gol diyebilirim. Benim için hem çok anlamlı goldü hem de o dakikalarda gole çok ihtiyacımız vardı. Rövanş maçını geçtiğimiz taktirde yarı final oynayacaktık. Talihsiz bir ikinci maç geçirdik. Finale gitmemizi istemeyenler bu hedeflerine ulaştılar. Ama bu hedefi inşallah gerçekleştireceğiz. En unutamadığım maç Braga maçı diyebilirim."

"Finale gitseydik, kupayı alacağımızdan eminim"

"Finalin kapısından döndüğümüz Benfica serisi kahrolduğum maçtı. İlk maçta çok iyi futbol oynamıştık. 1-0'ın dışında çok sayıda pozisyon girmiş ancak değerlendirememiştik. O maçta sarı kart sınırındaydım maçtaki ilk faulümde hakem direk sarı kart gösterdi. O maçta Webo'nun cezalı olduğu maçtı ikinci maça çok sayıda eksikle çıktık. İkinci maçta talihsiz bir başlangıç yaptık. Olmadı finalin kapısından döndük. Çekirge 2 defa sıçradı, bakalım inşallah üçüncüde bu finali oynayacağız. Eğer finale gitseydik o kupayı getireceğimize emindim."

F.BAHÇE’Yİ TANIMLAMAK İÇİN BİR ÖMÜR YETMEZ

Fenerbahçe içinde olduğunuz zaman çok farklı dışında olduğunuz zaman çok farklı. Bu camianın içine girdiğinizde buranın bireysel futbolcusu olduğunuzda bu sahiplenme duygusu çok daha yukarılara çıkıyor. Bir ömür yetmez F.Bahçe'yi tanımlamak için. Gerek kulübün gerekse taraftarın bağlılığı en büyüklerden biri olmamızı sağlıyor.



"2008 Avrupa Şampiyonası'nı unutamam"

"Milli takımda güzel günlerimiz de oldu kötü günlerimiz de. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda çok güzel günlerimiz oldu, ülkeye çok güzel günler yaşattığımızı düşünüyorum. Finali kıl payı kaçırdık. 2008 Avrupa Şampiyonası en güzel günlerimdi diyebilirim. 2016 Avrupa Şampiyonası da biraz hayal kırıklığı yaşadığım bir turnuva oldu."