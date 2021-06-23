EŞİK'ten Danıştay'a İstanbul Sözleşmesi çağrısı: Derhal yürütmeyi durdurma kararı verilmeli

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Türkiye’nin 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilecek olmasına ilişkin kararın durdurulması için Danıştay'a çağrı yaptı.

20 Mart 2021 günü gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan bir Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkacağı ilan edildi. Ardından 30 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan ikinci bir Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla sözleşmenin tarafı olmaktan çıkacağı açıklandı.

Tek kişinin, TBMM onayı olmadan aldığı İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış kararına karşı pek çok kadın, STK ve siyasi parti, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali talebiyle Danıştay‘a başvurdu. Danıştay 10. Dairesi söz konusu başvurular ile ilgili hala bir karar vermedi.

EŞİK "İstanbul Sözleşmesi, kadınların can güvenliği ve şiddetsiz bir hayat hakkı için kritik önemde bir hukuki belgedir" diyerek, 1 Temmuz’dan önce yürütmeyi durdurma kararı vermesi için Danıştay'a çağrı yaptı. Yapılan açıklamada, "1 Temmuz’da Türkiye Sözleşme’den çıktıktan sonra karar verilmesinin bir anlamı olmayacaktır" denildi.

EŞİK gönüllüleri, yarın saat 11:00’de Ankara’da Danıştay binasının önünde yapacağı basın açıklamasının ardından Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının yürütmesini derhal durdurması ve anayasal dayanaktan yoksun Cumhurbaşkanı kararlarını iptali için ek dilekçe verecek.