EŞİK, milletvekillerini toplumsal cinsiyet eşitliğini savunma üzerinden puanladı: AKP ve MHP 45 üzerinden ortalama 1 puanın altında kaldı

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) çalışmasıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına yönelik tutum ve tepkileri başta olmak üzere, vekillerin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının insan hakları ile LGBTI+’ların haklarını ilgili dönemde ne düzeyde savunduklarını da ölçmek amacıyla milletvekilleri 45 üzerinden puanlandı.

Cumhur İttifakı paydaşlarının ortalama olarak AKP 0,95 ve MHP 0,71 puan alırken Millet İttifakı partileri CHP 14,11 ve İyi Parti 9,92 puan aldı. Araştırmaya göre HDP'nin ortalama puanı ise 16,52 oldu. TİP 33, 25 puan ile Meclis'te temsil edilen partiler arasında en yüksek puan ortalamasına sahip parti olmayı başardı.

Tüm vekiller izlemeye alınarak 20 Mart ile 1 Temmuz 2021 arasında ağırlıklı olarak İstanbul Sözleşmesi olmak üzere, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri, LGBTI+ hakları, kadınların nafaka hakkı, çocuk cinsel istismarı faillerine yönelik af girişimleri konularında 584 vekil yüzlerce kadın gönüllü tarafından takip edildi.

İstanbul Sözleşmesi hakkında tek cümle yok

İzleme soruları, vekillerin sosyal medya hesapları, genel medyada yer alan yazılı veya sözlü beyanları ve TBMM tutanaklarına bakılarak EŞİK gönüllüsü kadınlar tarafından cevaplandırıldı. Vekillerin bu tarihten önceki ve sonraki meclis faaliyet veya medya paylaşımları rakamlara yansıtılmadı. Çoğu doğrudan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olmak üzere 40 soruluk kapalı uçlu soru seti kullanıldı. Hazırlanan soru seti, arka planda her sorunun, 1 ile 5 arasında değişen ağırlıkta puanları olacak şekilde bir online anket sitesine yüklendi. EŞİK Platformunun bölge gruplarındaki yüzlerce EŞİK gönüllüsü kadının 3,5 aylık yoğun emeğinin ürünü olan bu rapor, partiler, bölgeler, iller ve cinsiyet bağlamlarında çeşitli başlıklar altında çarpıcı istatistiki veri ve sonuçları ortaya koyuyor.

Araştırmanın yapıldığı 20 Mart – 1 Temmuz sürecinde ülke gündeminin birinci sıralarında İstanbul Sözleşmesi olduğu halde, vekillerin önemli bir bölümü konu hakkında tek cümle olumlu veya olumsuz görüş belirtmedi.

İktidar milletvekillerinin birçoğunda somut faaliyet bulunamadı

İzleme çalışmasının ortaya çıkardığı bir başka bulgu, başta iktidar partisi AKP ve ortağı MHP vekilleri olmak üzere, birçok milletvekilinin, yemin etmelerini takiben ne Meclis Genel Kurulu’nda ne de komisyonlarda tek bir konuşma dahi yapmamış, herhangi bir kanun teklifi veya soru önergesine imza atmamış, kısacası vekil olarak hemen hemen hiçbir somut faaliyette bulunmamış olmalarıydı.