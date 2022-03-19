EŞİK: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuksuz ve hükümsüzdür

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çıkış kararının üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, "Karar hukuksuz ve hükümsüzdür" dedi.

Bu görüşte buluşanlar yürütmenin durdurulması ve kararın iptali talebiyle Danıştay’da 200'ün üzerinde dava açıldığını belirten EŞİK'in açıklamasında "Hukuki mücadelede umudumuzu artıran gelişmeler de oluyor" dendi.

EŞİK'in açıklamasında İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararnâmesi ile çekilme kararının alınmasından sonra insanların sözleşmeden vazgeçmediklerinin altı çizildi.

Danıştay'a seslenen platform, "Anayasa’nın emredici hükmü gereği Danıştay yargıçlarını, önlerindeki iptal davalarında hukuka ve vicdan özgürlüklerine sahip çıkarak karar vermeye çağırıyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz!" ifadelerini kullandı.

EŞİK tarafından geçtiğimiz 1 yıl içerisinde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının alınmasından bu yana kanun nezdinde atılan adımlar şöyle anlatıldı:

"Avrupa Konseyi’ne çağrıda bulunduk"

"Avrupa Konseyi’ne, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme girişiminin iç hukuk sistemine aykırı olduğunu belirterek, yapılan bildiriminin yasallığını ve uluslararası hukuk açısından etkilerini incelemesi için çağrıda bulunduk"

"Danıştay’a 200’e yakın dava açıldı"

"Takip eden günlerde tek tek kadınlar, kadın örgütleri, barolar ve muhalefet partileri temsilcileri tarafından Danıştay’a 200’e yakın dava açıldı. Açılan davalarda iki talep bir arada yer almaktaydı; Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali ve bu Karar’ın yürütülmesinin durdurulması."

"Danıştay'a ek dilekçe verdik"

"Yürütmenin durdurulması ve kararın iptal edilmesi için Danıştay 10. Dairesi’ne ek bir dilekçe verdik"

Danıştay kararlarına atıf yapıldı

Aydın Kuşadası’nda yaşayan avukat Lalezar Nergiz ve 12 kadın adına açılan davada, Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil Cumhurbaşkanı'nın sözleşmeden çekilme Kararı’nın hukuka aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği yönünde bir görüş bildirdi.

Cumhurbaşkanı Kararı’nda “hukuka uyarlık bulunmamaktadır” şeklinde mütalaa veren Danıştay savcılarından bir diğeri de Aytaç Kurt oldu. Kurt ilk olarak Ömer Faruk Eminağaoğlu tarafından açılan dava için daha sonra Ankara Barosu, Diyarbakır Barosu ve son olarak da EŞİK gönüllülerinden Avukat Selin Nakıpoğlu tarafından açılan davada aynı görüşü verdi. Anayasa’ya işaret eden Kurt, “TBMM’nin onayına bağlı uluslararası sözleşmenin kaldırılması, yine TBMM’nin tasarrufuyla mümkündür. Anayasaya göre, İstanbul Sözleşmesi’nin onaylanması ve tatbikinin durdurulması veya sonlandırılması, TBMM kararıyla mümkündür” dedi.

Aynı yöndeki görüşlerden bir diğeri de Danıştay Savcısı Nazlı Yanıkdemir tarafından verildi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından açılan davada Savcı Yanıkdemir, kamu hukukunun genel ilkelerinden olan yetkide ve usulde paralellik ilkesi gereğince, bir işlemin hangi usule uyularak tesis edilmişse aynı usule uyularak geri alınması, kaldırılması veya feshedilmesi gerektiğini belirtti. Mütalaasında, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin bir kanun çıkarılmadıkça, sadece Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilemeyeceğini ifade etti.