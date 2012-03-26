Eşi vefat eden kadına çifte maaş

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Yargıtay, eşinden ölüm aylığı alan kadının, ölen babasından da aylık almak istemiyle açtığı davayı reddeden mahkeme kararını bozdu

26 Mart 2012 14:56

Yargıtay, eşinden ölüm aylığı alan kadının, ölen babasından da aylık almak istemiyle açtığı davayı reddeden mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay, eşinden ölüm aylığı alan kadının, ölen babasından da aylık almak istemiyle açtığı davayı reddeden mahkeme kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, 506 sayılı kanuna eklenen geçici madde ile 6 Ağustos 2003'den önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıkların, evlenme ve çalışma halleri hariç geri alınmayacağını hükme bağlandığı için, 6 Ağustos 2003'ten önce ölen babası nedeniyle hak sahibi olan davacının, eşinden ölüm aylığı alsa bile babasından da ölüm aylığı alabileceğine karar verdi.</

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