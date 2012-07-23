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Ekonomi

Eşi vefat eden 144 bin 594 kadına maaş bağlandı

180 bin civarında başvuruyu değerlendiren bakanlık, yaklaşık 36 bin başvuruyu eledi

23 Temmuz 2012 07:10

Eşi vefat etmiş ve geliri olmayan kadınlara 250 lira maaş bağlanmasını içeren düzenlemeden 144 bin 594 kadın faydalandı.

Zaman gazetesinin haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile eşi vefat etmiş kadınların mağduriyetini gidermek adına önceki aylarda bir çalışma başlatmıştı. 2 yıllık ön hazırlığın neticesi olan çalışma ile herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, nikâhlı eşi vefat etmiş kadınların mağduriyetlerinin giderilmesi, ihtiyaçlarının temin edilmesi hedeflendi.

Mart ayında biten çalışma sonucunda, kadınların 2 ayda bir 500 TL maaş alabilecekleri açıklandı. Çalışmanın açıklanması ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvurular başladı. Başvuru sahiplerinin kontrolleri yapıldı. Herhangi başka bir gelirlerinin olup olmadığı tespit edildi.

180 bin civarında başvuruyu değerlendiren bakanlık, yaklaşık 36 bin başvuruyu eledi. Başvuru ve değerlendirmeler sonucunda, haziran ayı itibarıyla maaş bağlanan kadın sayısı 144 bin 594'e ulaştı. İki ayda bir kadınların hesaplarına 500 TL yatırılıyor. Maaş bağlanan kadın sayısının giderek artabileceğini ifade eden bakanlık yetkilileri, gelen her başvurunun değerlendirileceğini, eşi vefat etmiş ve muhtaç durumdaki her kadına maaş bağlanacağını kaydetti.

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