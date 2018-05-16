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Eşi ve çocuklarının gözü önünde uçuruma düşüp, öldü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, mola verdikleri yol kenarında manzara seyrederken eşi ve iki çocuğunun gözü önünde yaklaşık 200 metrelik uçurama düşen Hülya Erdem (31), yaşamı yitirdi

16 Mayıs 2018 15:49

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, mola verdikleri yol kenarında manzara seyrederken eşi ve iki çocuğunun gözü önünde yaklaşık 200 metrelik uçurama düşen Hülya Erdem (31), yaşamı yitirdi.
Salihli ilçesi Yörük Mahallesi\'nde yaşayan Yunus Erdem, eşi Hülya ve 2 çocuğu ile dün öğleden sonra otomobille gezintiye çıktı. Aile, saat 19.00 sıralarında kırsal Karaağaç Mahallesi yakınlarındaki Ada Tarla mevkisinde mola verdi. Burada manzara seyrederken Hülya Erdem, eşi ve iki çocuğunun gözü önünde, dengesini kaybedip, uçuruma düştü. Yunus Erdem\'in ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. 200 metrelik uçurumdan yaralı olarak çıkarılan Erdem, ambulansla kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi\'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Jandarmanın, Hülya Erdem\'in eşi ile pedagog eşliğinde çocuklarının ifadelerine başvuracağı belirtildi.

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