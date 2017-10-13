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Eşi ve baldızıyla hırsızlık turnesine çıkmış

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 3 evden ziynet eşyası çalan S

13 Ekim 2017 18:07

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 3 evden ziynet eşyası çalan S.C., eşi N.C. ve baldızı G.Ö., operasyonla yakalandı. Şüphelilerin Eskişehir\'den Antalya\'ya geldiği, birçok ilde hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıktı.
Antalya\'nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde 3 evden hırsızlık olayı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Olayların meydana geldiği mahallelerde onlarca kamera görüntüsünü inceleyen polis, şüphelilerin çok sayıda suçtan kaydı bulunan S.C. ve eşi N.C. olduğunu, ayrıca yanlarında S.C.\'nin baldızı G.Ö.\'nün olduğunu ortaya çıkardı. Eskişehir\'de otomobil kiralayıp Antalya\'ya geldiği belirtilen şüphelilerin kaldığı adresi tespit eden polis, operasyonla gözaltına aldı.
Birçok ilde hırsızlık olayına karışan şüphelilerin, aile görüntüsü verdikleri, bu sayede dikkati çekmeden girdikleri apartmanlarda hırsızlık yaptıkları belirtildi. İfadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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