Eşi ve 3 çocuğunu boğazlarını keserek öldürdü, evi yakıp pencereden atladı (2)

KOMŞU: GECE ÇIĞLIK DUYDUK

Erol Adıyaman\'nın gece eşi ve 3 çocuğunu öldürmesinin ardından olayın meydana geldiği Tacettinveli Mahallesi Deliklitaş mevkisindeki Alan Apartmanı\'nda ailenin karşı komşuları Muzaffer Dur, olayla ilgili bildiklerini anlattı. Ailenin bir yıl önce binaya kiracı olarak taşındığını belirten Dur, \"Kendileri daha önce Kazımkarabekir Mahallesi\'nde oturuyorlarmış. Gece çığlık duyuldu. Sonra sesler kesildi. Daha sonra eşim çıglıkların arttığını ve sesler geldiğini söyleyerek beni uyandırdı. Sonra komşumuzun, eşi ve çocuklarını öldürdüğünü duyduk. Kendisi de 2\'nci kattan atlamış. Ben bu binada 7 yıldır oturuyorum. Apartmana girip çıktıkça, o çocukların yüzü aklıma geliyor. Bu binadan taşınmayı düşünüyoruz. Psikolojimiz bozuldu. Akıl alacak bir iş değil\'\' dedi.

Olayın meydana geldiği apartmanın altında ikinci el ev eşyası satan Şahin Soykatırcı ise \"Ne için bu olayı yaptığını bilmiyoruz. Olay gerçekleştiren kişi, sakin, kendi halinde birine benziyordu. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın\" dedi.



FOTOĞRAFLI