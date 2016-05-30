T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eşi üzerine bahse girdi, kaybedince ortadan kayboldu!

Adamın kumar tutkusu yüzünden her şeyini kaybettiği belirtildi

30 Mayıs 2016 20:32

Hindistan’da bir adam kriket maçında eşini bahis olarak ortaya koydu ve bahsi kaybetti. Bahsi kaybeden kumar tutkunu ortadan da kayboldu.

Sputnik’in haberine göre, Kanpur’da yaşayan Ravinder Singh, kriket maçı için oynadığı bahislerde tüm parasını kaybedince son çare olarak eşi Jasmeet Kaur üzerine bahis oynamaya karar verdi. Singh bahsi kaybettikten sonra kayıplara karışırken, rakipleri de eşi Kaur’u evinde ve sahip olduğu dükkanda taciz etmeye başladı.

Times of India gazetesine konuşan emniyet yetkilileri, “Olayın nedenini daha sonradan anladık. Bu durum gerçekten şoke edici” dedi.

2011’de evlenen çiftin birlikteliğinin son dönemde pek iyi gitmediği, ticaretle uğraşan Ravinder Singh’in işleri iyi gitmeyince karısını takılarını kendisine vermeye zorladığı ve kumar tutkusu yüzünden her şeyini kaybettiği belirtildi.

ETİKETLER

bahiskarısıkumarhindistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24