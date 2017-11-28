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Eşi terk edince, kayınvalidesi ve kayınpederini vurdu

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde Hüsnü Akgün (46), 4 ay önce eşinin kendisini terk edip, boşanma davası açmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Fatma Kurt (71) ve kayınpederi Ali Kurt'u (69) av tüfeğiyle vurarak yaraladı

28 Kasım 2017 13:21

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde Hüsnü Akgün (46), 4 ay önce eşinin kendisini terk edip, boşanma davası açmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Fatma Kurt (71) ve kayınpederi Ali Kurt\'u (69) av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Yaralı çift, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Akgün gözaltına alındı.
Hanife Akgün, 4 ay önce, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Hüsnü Akgün\'ü terk edip Afyonkarahisar\'da üniversite okuyan 2 çocuğunun yanına yerleşti. Hanife Akgün ardından da boşanma davası açtı. Hüsnü Akgün de dün saat 22.00 sıralarında, eşinin kendisini terk etmesine ve boşanma davası açmasına neden olduğunu ileri sürdüğü kayınpederi Ali Kurt\'un Ereğli\'nin Acıpınar Mahallesi\'ndeki evine gitti. Evin önünde bir süre bağıran Hüsnü Akgün, ardından, dışarı çıkan kayınpederi Ali Kurt ve kayınvalidesi Fatma Kurt\'un üzerine elindeki av tüfeğiyle ateş açtı.  Açılan ateş sonucu Fatma Kurt  başından, Ali Kurt da göğsünden yaralandı. Silah sesini duyan yakınları koşup, saldırıyı gerçekleştiren Hüsnü Akgün\'ü tartakladı, ardından da gelen jandarma ekibine teslim etti.
Yaralı çifk ise ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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