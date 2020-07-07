Eşi tarafından sığınma evinden alınan kadın ölü bulundu!

Eşi Osman Topal tarafından, İstanbul'daki sığınma evinden alınan ve Bingöl'e götürülen Zeynep Topal bir sitenin bahçesinde öldürülmüş halde bulundu. Osman Topal gözaltına alındı.

İki çocuk annesi 27 yaşındaki Zeynep Topal, bir sitesinin bahçesinde elleri arkadan bağlı bir şekilde silahla öldürülmüş halde bulundu. Edinilen bilgilere göre; eşi Osman Topal ile sorunlar yaşayan kadın, iki ay önce Karlıova’dan ayrılıp İstanbul’a gitti. Burada polis karakoluna giden Topal, talebi doğrultusunda bir sığınma evine yerleştirildi. Fakat yerini öğrenen eşi Osman Topal tarafından bir hafta önce sığınma evinden alınıp, Karlıova’ya geri getirildi.

İlçeye geri getirilen Zeynep Topal’ın cansız bedeninin bulunması üzerine eşi Osman Topal gözaltına alındı.

Öldürülen Zeynep Topal’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilçeye bağlı Kaynak köyünde toprağa verilecek. (MA)