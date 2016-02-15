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Şiddet uygulanıp evde rehin tutulan kadın kurtarıldı

Telefonda şikayetinden vazgeçtiği söyleyen kadının sesinin titremesi polisi şüphelendirdi

15 Şubat 2016 20:08

Antalya’da 23 yaşındaki eşi Gürsel C.’nin evde rehin tutup şiddet uyguladığı ileri sürülen 19 yaşındaki Esma C., polis tarafından kurtarıldı. 

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Bülent Tataroğlu'nun haberine göre; sabah 08.30 sıralarında ’112’yi arayan Esma C., eşi Gürsel C.’nin kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve öldürmekle tehdit ederek silahla evde rehin tuttuğunu söyledi. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri alan polis, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

 

Titreyen sesi polisi şüphelendirdi

 

İhbarın geldiği dairenin kapı zilini çalan polis, içeriden hiç ses gelmemesi üzerine ihbarın geldiği numarayı aradı. Bu kez genç kadın başka bir adreste olduğunu, şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Kadının sesinin titreyerek çıkmasından şüphelenen polis, çiftin içeride olduklarını, kadının da kocasından korktuğu için yalan söylediğini düşünerek operasyon için düğmeye bastı.

 

Kapıyı açıp teslim oldu

 

Bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Gürsel C.’ye kapıyı açması için ikazda bulunan polis, aksi takdirde zorla gireceklerini söyledi. Polis içeriye girmeye hazırlanırken, Gürsel C. kapıyı açarak teslim oldu. Eşi tarafından dövüldüğü belirtilen Esma C. polis tarafından hastaneye götürüldü, eşi de gözaltına alındı. Evde yapılan aramada kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi bulundu. Eşine şiddet uygulayan Gürsel C.’ye daha önce de evden uzaklaştırma kararı verildiği, ancak bunun süresinin bittiği anlaşıldı.

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