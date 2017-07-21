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Eşi tarafından öldürülen Dilek Özister davasında karar verildi

Katile 'iyi hal' indirimi uygulandı

21 Temmuz 2017 14:49

2015 yılında Van'da eşi tarafından katledilen 32 yaşındaki Dilek Özister'in davasında karar çıktı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı çıkan katil Nihat Özister'in cezası, mahkemedeki iyi hali gerekçe gösterilerek müebbet hapis cezasına çevrildi.

4 çocuk annesi olan Dilek Özister, defalarca karakola başvurmuş, koruma talep etmiş ancak Nihat Özister için yalnızca uzaklaştırma kararı alınmıştı. Sokakta, herkesin gözü önünde katledilen Özister, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Sol'da yer alan habere göre avukat Müjde Tozbey Erden, katile uygulanan iyi hal indiriminin kabul edilemez olduğunu, Nihat Özister'in mahkemede hiçbir iyi hal göstermediğini belirtti.

Eşinin kendisini aldattığını iddia eden katil, şahitler tarafından defalarca çürütülmesine karşın, iddialarında ısrar etti. Buna karşın iyi hal indirimi alan Nihat Özister, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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