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Eşi tarafından işkence edilip, bıçaklanan kadın kurtarılamadı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te 16 yıllık eşi İlhan Kaya'nın (38) ağzını çorap tıkayarak kapattıktan sonra yumruklayıp, defalarca bıçakladığı Neslihan Kaya (34), 9 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

22 Ocak 2018 15:16

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te 16 yıllık eşi İlhan Kaya\'nın (38) ağzını çorap tıkayarak kapattıktan sonra yumruklayıp, defalarca bıçakladığı Neslihan Kaya (34), 9 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, geçen 13 Ocak Cumartesi günü Güneş Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıl önce şizofreni teşhisi konulan İlhan Kaya, akşam evinde eşi Neslihan Kaya ile tartıştı. İlhan Kaya, tartışmanın ardından evden ayrılırken Neslihan Kaya ise 2\'si kız, 4 çocuğuyla aynı odada uyudu. Gece yarısı eve dönen İlhan Kaya, eşini yanına çağırdı. İlhan Kaya yanına gelen Neslihan Kaya\'yı mutfaktan aldığı bıçakla tehdit ederken, çığlıklarının duyulmaması için ağzını çorap tıkayarak kapattı. İlhan Kaya, önce yumrukladığı eşi Neslihan Kaya\'yı ardından defalarca bıçakladı. Vücudunun birçok yerinden aldığı yaklaşık 40 bıçak darbesiyle yaralanan Neslihan Kaya; eşi İlhan Kaya, başka bir bıçak almak için mutfağa gittiği sırada odadan çıkıp üst katta oturan ablası Emine Kaya\'nın evine kaçtı. Kanlar içindeki Neslihan Kaya, çağrılan ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Kaya, buradaki ilk müdahalenin ardından Şahinbey Eğitim ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Ancak, Neslihan Kaya bu sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İşkenceci eşi tutuklanan, 4 çocuk annesi Neslihan Kaya\'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kaya\'nın yakınları morg önünde gözyaşı döktü.

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