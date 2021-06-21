Eşi tarafından 46 kez bıçaklanarak öldürülen Tuba Erkol’un babası Mustafa Ceran: Karar bizi bir sefer daha öldürdü

Kızı Tuba Erkol'u çocuklarının gözleri önünde 46 bıçak darbesiyle öldürülen Bekir Erkol’a iyi hal indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezası verilmesini değerlendiren baba Mustafa Ceran, “ Karar bizi bir sefer daha öldürdü" dedi.

Kanal D'de yayınlanan “Neler Oluyor hayatta” programında katılan Mustafa Ceran, kızı Tuba Erkol’un eşi Bekir Erkol hakkında uzaklaştırma kararı çıkardıktan bir gün sonra öldürüldüğünü söyledi “Kızımın acısı bitmeden bir acıyla daha karşılaştık. Karar bizi bir sefer daha öldürdü” diyen Ceran, “Bıçak değmediği yer kalmadı, yaptığı işten zevk alması lazımmış. Bu karar emsal olmasın. 18 yılın yüzde 60’ını yatacak, 10 yıl sonra karşıma çıkacak” diyerek tepkisini dile getirdi. Kararın bozulmasını isteyen Mustafa Ceran,“verilen karardan inşallah dönülür, en ağır cezayı alır” dedi.

Ne olmuştu?

Konya'da 22 Ağustos 2019'da eşi Tuba Erkol'u (37), 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol(42) Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme, Erkol'un suçu 'haksız tahrik' altında işlediği ve duruşmadaki 'iyi halini' gerekçe göstererek cezayı 18 yıl 4 aya indirdi.

46 bıçak darbesi 'canavarca his' sayılmadı

Mahkeme açıkladığı gerekçeli kararında olayın ‘canavarca hisle’ gerçekleştirdiğini gösteren somut bir delilin olmadığı savunuldu. 46 bıçak darbesi olmasının bu bendin uygulanmasının gerektirmediği, canavarca histe sanığın eziyet ederek öldürme olayından bir haz, bir mutluluk duyması gerektiği, somut olayda sanığın bir haz ve zevk duyduğunu gösterir bir delilin olmadığı, olayı ani gerçekleştiği, sanığın o an şuurunu kaybedip eşini defalarca vurduğu, canavarca hisle işlendiği yönünde somut bir delilin bulunmaması nedeniyle şüpheden sanığın yararlanacağı evrensel hukuk ilkesi dikkate alınarak canavarca hissin olmadığı belirtildi.

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