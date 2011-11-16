-Eşi sigortacı olanlar da sigorta eksperliği yapabilecek ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Anayasa Mahkemesi, eşleri sigorta şirketlerinin yönetim ya da denetiminde bulunan ve bunlar adına imza atmaya yetkili kimselerin sigorta eksperliği yapamayacağı yönündeki Sigortacılık Kanunu hükmünü iptal etti. Bir süre sigorta eksperi olarak görev yaptıktan sonra ara verdiği mesleğini yeniden aktif olarak icra etme yönündeki talebi, eşinin bir sigorta şirketinde yönetici olduğu gerekçesiyle Hazine Müsteşarlığı tarafından reddedilen davacı, bu işlemin iptali istemiyle Ankara 14. İdare Mahkemesinde dava açtı. Ankara 14. İdare Mahkemesi, Hazine Müsteşarlığının redde ilişkin kararının dayanağı 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 22. maddesinin (14) numaralı fıkrasındaki, ''Sigorta şirketlerinin, sigorta acentelerinin ve brokerlerin ortakları, yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ve bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar ile mesleki faaliyette bulunan şirket çalışanları sigorta eksperliği yapamaz. Bu sınırlandırmalar söz konusu kimselerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de geçerlidir'' hükmünün ''eş ve velayeti altındaki çocukları için de geçerlidir'' bölümünün anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Davayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, iptali istenen cümlede, velayet altındaki çocuklar bakımından da aynı sınırlamanın yer aldığına, evlilik ve velayet ilişkilerinin kişilere yüklediği hak ve mükellefiyetlerin birbirlerinden farklı olduğuna işaret ederek, esasa ilişkin incelemeyi ''eş'' ile sınırlı olarak yapmaya karar verdi. Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. -Gerekçeden- Anayasa Mahkemesinin iptal kararına ilişkin gerekçesi Resmi Gazetede yayımlandı. Gerekçede, İdare Mahkemesinin başvuru kararında, eşleri sigorta şirketlerinin yönetim ya da denetiminde bulunan ve bunlar adına imza atmaya yetkili kimselerin sigorta eksperliği yapamayacağı yönündeki kuralın anayasanın 48. maddesinde düzenlenen çalışma ve sözleşme hürriyetini ölçülülük ilkesine aykırı olarak sınırlandırdığı, ayrıca eşleri bu durumda olup 5684 sayılı Kanun'dan önceki dönemde sigorta eksperi olma hakkını kazanan ve dilediği takdirde faal eksperlik görevine dönebileceği inanç ve güveni ile mesleğine ara vermiş kişilerin bu haklarının kanunda korunmamasının anayasaya aykırı olduğunun ileri sürüldüğü belirtildi.