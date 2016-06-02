Eşi kredi kartını aldı diye kendini bıçakladı

Kahramanmaraş'ta eşinin maaş kartını almasına sinirlenen emekli öğretmen, sokak ortasında kendini bıçakladı.

Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, emekli öğretmen Vedat A. (63), eşinin maaş kartını vermediği iddiasıyla sinir krizi geçirdi.



Eline aldığı bıçakla sokak ortasında kendini 4 yerinden bıçaklayan emekli öğretmeni gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.



DHA'nın haberine göre; İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, sınıf öğretmenliğinden emekli olan Vedat A.’yı uzun süre ikna etmeye çalıştı.



İkna çabalarının sonuçsuz kalmasıyla olay yerine çağrılan Emniyet Müdürlüğü’nde görevli psikolog uzun süre kan kaybeden Vedat A’yı oyaladığı sırada bir polis memuru bıçağı almayı başardı.



Olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Vedat A.’nın 45 dakika boyunca kan kaybı yaşaması nedeniyle hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



