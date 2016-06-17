Eşi, kızı ve damadıyla kardeşini soydu

Antalya'da tatile çıkan kadının evindeki kasadan 200 bin lira çalındı. Polis şüphelilerin kadının öz kardeşiyle onun eşi, kızı ve damadı olduğunu ortaya çıkardı.



10 gün önce çıktığı tatilden dün gece Kızılalan Mevkii’nde tek başına oturduğu evine dönen 45 yaşındaki Şevkiye İşcan, evindeki çelik kasanın yerinde olmadığını fark etti.

Durumu polise bildiren Şevkiye İşcan, Alanya’da aşçılık yaparak elde ettiği para ve altın takıların kasayla birlikte kaybolduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen polis, kapının zorlanmadan açıldığını tespit etti.

DHA'nın haberine göre; bunun üzerine polis, Şevkiye İşcan’ın kapı komşusu olan kardeşi 42 yaşındaki Sevgi K. ve ailesini sorguya aldı.

Çapraz sorguya alınan Sevgi K. ile eşi Arif K. (43), kızları Dilara S. (24) ve kocası Ali S. (30), olayı itiraf etti.



Şevkiye İşcan tatile çıktıktan sonra çilingir çağırarak kapıyı açtıran şüphelilerin, çelik kasayı önce kendi evlerine, ardından ormanlık alana götürdükleri ve balta ile kırıp açtıkları belirlendi.

Şüphelilerin 115 bin TL nakit para ile 85 bin TL tutarındaki altını aldıktan sonra kasayı ormanlık alanda bıraktıkları kaydedildi. Şüpheliler, paralarla Arif K.’nın bankaya olan borcunu ödediklerini öne sürdü.



Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, verdikleri ifade doğrultusunda çelik kasa ormanlık alanda bulundu.