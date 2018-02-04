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EŞİ İLE TARTIŞTI; KENDİNİ BIÇAKLADI

  Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA) Beyoğlu'nda telefonda eşi ile kavga eden kişi kendisini bıçakladı

04 Şubat 2018 12:25

 

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)
Beyoğlu\'nda telefonda eşi ile kavga eden kişi kendisini bıçakladı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Kaptan Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi No: 82\'de saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İsminin Nemettin olduğu öğrenilen kişi iddialara göre cadde üzerinde evinin önünde telefonda eşi ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra evine çıkan Nemettin kendisini bıçak ile karın bölgesinden bıçakladı. Acı içerisinde haykıran yaralının seslerini duyan komşuları hemen üst kata çıktı. Yaralının  yerde kanlar içinde yattığını gören komşuları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. 
Mehmet İsrafiloğlu \"Ben bağırtıya çıktım. Adam telefonda karısı ile tartışmış. \'Kendimi öldüreceğim\' demiş. Polisler geldi. Ambulans geldi. aldılar götürdü. Polislere \'ben kendimi bıçakladım\' demiş\" diye konuştu.
Polis bıçaklanma olayı ile ilgili soruşturma başlattı.  

Görüntü Dökümü:
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-Sağlık ekiplerinden detay görüntü
-Yaralının evden çıkartılıp ambulansa alınması
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Ambulansın gidişi
-Evden detay görüntü
-Sokaktan detay görüntü
-Mehmet İsrafiloğlu ile röportaj
-Genel ve yakın detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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