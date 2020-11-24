Eşi, Hamza Hamzaoğlu'nu eleştiren Cueva, kadro dışı bırakıldı

Yeni Malatyaspor, Perulu yıldızı Christian Alberto Cueva'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıkladı. Cueva'nın kadro dışı kalmasındaki nedenin eşinin sosyal medya hesabı üzerinden Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nu eleştirmesi olduğu iddia edildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Perulu oyuncu Christian Alberto Cueva'nın, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı bildirildi. En son Malatya'da oynanan Denizlispor maçının 38. dakikasında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu tarafından oyundan çıkarılan Cueva, sahayı terk ederken, yedek kulübesi yerine tepki göstererek soyunma odasına gitmişti.

Karşılaşmanın ardından ise Cueva'nın eşi Pamelita, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Hamzaoğlu, Güney Amerikalılarla bir sorunun mu var?" diyerek tepki göstermişti. (İHA)