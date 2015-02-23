Eşi eve geç gelince, kendi cinsel organını, kesip dereye attı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki T.Ö. İstanbul'a giden ve geri dönmeyen eşine sinirlenerek cinsel organını kesip dereye attı. Hastanede tedaviye alınan T.Ö.'nın cinsel organı bulunamadığı için dikilemedi

DHA'nın haberine göre, Suşehri ilçesine bağlı Kızıltaş köyünde yaşayan 6 çocuk babası çiftçi T.Ö.’nün, köyde birlikte yaşadığı eşi K.Ö., yaklaşık 1 yıl önce ayağındaki rahatsızlığı nedeni ile İstanbul’da bulunan çocuklarının yanına gitti.



Ancak K.Ö. aradan geçen zamana rağmen sorunlar yaşadığı eşinin yanına geri dönmedi. Defalarca eşinin geri dönmesini isteyen T.Ö. buna karşılık alamayınca sinirlenerek bıçakla cinsel organını kesti.

Cinsel organını kesip, dereye attı

Kestiği organı köydeki Derebağ deresine attı. Köylüler tarafından fark edilen T.Ö., Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen T.Ö. burada tedaviye alındı. T.Ö.’nün dereye attığı cinsel organı ise aramalara rağmen bulunamayınca, yerine dikilemedi. Sağlık durumu iyi olan T.Ö.’nün hastanedeki tedavisi sürüyor.