Eşi eve berber çağırdı, bir hafta sonra Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın, 76 yaşındaki hasta eşinin tıraş edilmesi için eve berber çağırdı. Eve gelen berber sonrası çift Koronavirüs'e yakalandı. Yaşlı adam, 7 günlük yoğun bakım savaşını kaybederken, filyasyon ekipleri berber ve temas ettiği kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde yaşayan 55 yaşındaki N.E. (55), yaklaşık 4 yıldır yatağa bağlı olan eşi M.E. ile birlikte Koronavirüs tedbirleri kapsamında eve kapandı.

İddiaya göre N.E., Ramazan Bayramı öncesinde eşinin tıraş edilmesi için eve berber çağırdı. Berberin eve gelmesinden bir hafta sonra N.E.’de virüs semptomları görüldü.

Gittiği özel bir hastanede testi pozitif çıkan N.E., Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Filyasyon ekipleri bunun üzerine yatağa bağlı olan eşi M.E.’ye de test uyguladı.

Kadın yoğun bakımda, eşi öldü

Koronavirüs teşhisi konulan M.E. yoğum bakıma alındı. M.E., 7 günlük yaşam savaşını kaybederken, N.E.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan filyasyon ekiplerinin berberin ve temas ettiği kişilerin tespiti için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.