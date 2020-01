Eşi evde ölü bulundu: 3 yaşındaki kızım neden oldu

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde dün (30 Ağustos 2017) gece 3 çocuk annesi Güldane C. evinde tabanca ile vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan eşi Olcay C., "Benim eşim ile hiç bir sorunum yoktu. Ölümüne, evde tabanca ile oynayan 3 yaşındaki kızım neden oldu" dedi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi İhsaniye Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi 24 yaşındaki Güldane C., evinde tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Genç kadın silah sesini duyan komşularının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güldane C. doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Şüpheli eş, öldürülen kadının yakınları tarafından dövüldü

Olayın hemen ardından otomobili ile devlet hastanesine gelen Güldane C.'nin hurdacılık yapan eşi Olcay C., ölen kadının yakınları tarafından dövüldü. Polis tarafından gözaltına alınan 28 yaşındaki Olcay C. emniyet müdürlüğündeki ifadesinde, "Ben eşimi çok seviyorum. Aramızda hiç bir sorun yoktu. Olay, 3 yaşındaki kızımın ruhsatsız olan tabam ile oynaması sonucu meydana geldi. Ateş alan tabancadan çıkan kurşun Güldane'ye isabet etti. Suçsuzum" dedi.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulaması devam eden Olcay C. adliyeye çıkartılacak. (DHA)